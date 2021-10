Convivialité et petits prix au MacNamara

Les habitués l’appellent le “Mac”, petit diminutif affectueux donné au MacNamara, cette brasserie située à deux pas du centre-ville. Le MacNamara ? Un mot qui signifie “fils de la mer”, c’est aussi le nom gaélique d’un bon whisky.



Le restaurant est presque plein lorsque nous entrons - un bon signe -, mais on nous trouve tout de même une petite place. L’ambiance se révèle rapidement conviviale et le prix des menus plus qu’attractif. Pour 9,80 €, on peut déjeuner de deux plats, trois pour 14,90 €. Pour bien commencer ce déjeuner, j’opte pour une assiette de crudités. Frais et léger, tout est parfaitement assaisonné, ni trop, ni trop peu. C’est un gratin de poisson, fumant, accompagné de salade qui arrive ensuite dans mon assiette. Mes voisins de table ont préféré le canard et ses haricots verts. Mon plat est bon et original, la salade apporte à ce gratin, consistant, un petit côté léger très agréable.



Pour finir, je ne peux m’empêcher de goûter la mousse au chocolat qui tient toutes ses promesses. Elle est aérienne à souhait et pas trop sucrée. Mon voisin a préféré une amandine au poire et ne regrette pas son choix. Au MacNamara, la cuisine simple et bonne donne envie de revenir passer un bon moment tout comme l’accueil chaleureux des patrons tout sourire. On s’y sent comme chez soi !



Pratique. Le Macnamara, 80 rue du Général Giraud, Rouen. Tél. 02 35 07 59 97.