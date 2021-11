[Enquête] Seine-Maritime. Comment faire face aux prix élevés de l'énergie ?

Pour faire des économies sur sa facture d'énergie, il existe des solutions technologiques pour les radiateurs ou les prises électriques. Ces appareils sont de plus en plus présents dans les magasins de bricolage.

Au rayon électricité des grandes enseignes de bricolage, les appareils connectés prennent de plus en plus de place. Prise électrique, interrupteur ou encore chauffage, il est possible de commander la plupart de ses appareils à distance ou de les programmer selon les heures de la journée. À la clé : des économies sur les factures d'électricité, même s'il faut d'abord réaliser l'investissement dans ces équipements. "Nous proposons des solutions clés en main permettant de connecter sa maison avec une box domotique sur laquelle il est possible de raccorder de nombreux équipements", indique-t-on chez Leroy Merlin, qui dispose de deux magasins dans l'agglomération, à Isneauville et à Tourville-la-Rivière. Des prises connectées, à moins de 20 euros, permettent aussi de commander des appareils électriques.

"Attention à sélectionner

du matériel sérieux qui

ne présente pas de risque"

"Il y a des solutions qui ne sont pas très chères et qui sont très rentables au final pour l'économie sur la facture d'énergie", affirme Jean-Christophe Boclet, futur président de l'Agence locale de la transition énergétique Rouen Métropole (Altern) qui verra le jour officiellement à la fin du mois. Située dans les mêmes locaux de l'Espace conseil FAIRE (lire ci-contre), l'Altern a pour but d'accompagner les habitants du territoire dans le changement de comportement pour la consommation énergétique. Parmi les conseils que Jean-Christophe Boclet prodigue, il suggère notamment "d'installer un thermostat pour ajuster au plus près la température d'un logement, sans oublier de fermer les volets des fenêtres le soir pour éviter la déperdition de chaleur et la sensation de froid dans un logement".

Se renseigner avant des travaux

Pour s'informer sur tous les bons gestes, "dès l'an prochain, nous proposerons des ateliers de sobriété énergétique autour de conseillers, poursuit-il. Il s'agira de voir les économies que chacun peut réaliser sans perdre en confort et sans stigmatisation."

L'idée est aussi d'avoir un lieu de ressource indépendant à qui s'adresser avant de faire des travaux : "Il ne faut pas toujours écouter les conseils d'un voisin ou d'un ami qui va suggérer de changer une chaudière alors que, pour une situation donnée, isoler les combles peut se révéler plus bénéfique", donne pour exemple Sandrine Barrelet, chargée de rénovation énergétique à l'Espace conseil FAIRE à Rouen. En se renseignant, "nous allons identifier les travaux prioritaires pour réaliser des économies". Signe d'ailleurs que la problématique est très présente, "depuis 15 jours, nous voyons les sollicitations se multiplier de la part de ménages voulant être accompagnés", poursuit Sandrine Barrelet. De trois conseillers actuellement, le nombre va doubler à la fin de l'année et atteindra même les 20 personnes dédiées au printemps prochain.

"Nous développons fortement les énergies renouvelables. Mais si nous ne réduisons pas notre consommation, il n'y a pas d'intérêt", conclut Jean-Christophe Boclet en rappelant l'objectif affiché sur le territoire de la Métropole : réduire de 50 % la consommation énergétique d'ici 2050.