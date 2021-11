Houlgate. Un jeune homme porté disparu depuis vendredi

Où est Alexandre ? Ce jeune homme de 22 ans, habitant de Lisieux dans le pays d'Auge, est porté disparu depuis vendredi 29 octobre. "Il est parti du domicile de sa maman vers 3 heures du matin", indique la police nationale du Calvados.

Une enquête ouverte

Voilà six jours qu'il n'a pas donné signe de vie. "Je pars quelques jours", aurait-il dit à sa mère. Alexandre a les cheveux châtain clair, les yeux bleus et mesure 1,77 m. De corpulence athlétique, il porte aussi des boucles d'oreille à l'oreille gauche et un tatouage chiffre 9 sur le flanc du thorax. Il présente des troubles psychologiques.

S'il avait l'habitude de partir la nuit, cette fois, Alexandre n'est pas revenu. Sa mère a décidé de partir à sa recherche du côté de Ouistreham. "Des éléments dans sa chambre laissaient penser qu'il pouvait être proche de la mer." Il avait acheté un canot pneumatique sur Internet.

Lundi 1er novembre, sa mère a retrouvé la voiture qu'il avait empruntée sur un parking au bord de mer à Houlgate.

"Il est possible qu'il ait remonté la Dives ou pris la mer, complète la gendarmerie. Il est susceptible de s'être réfugié dans une zone non urbanisée (bois, bosquets, marais etc.)". Le CROSS Jobourg ainsi que la gendarmerie maritime ont été avisés. Une enquête est ouverte.

Si vous apercevez le jeune homme ou avez des informations sur cette disparition, contactez le commissariat de police de Dives-sur-Mer au 02 31 28 23 00.