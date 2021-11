Miss Normandie. Quelle note auriez-vous eue au test de culture générale ?

Qui a gagné l'Eurovision 2021 ? Quelle est la capitale de l'Estonie ? Quels sont les numéros des départements normands ? Voici quelques exemples de questions posées dans le test du culture générale effectué par les 14 prétendantes au titre de Miss Normandie 2021 à la veille de l'élection, le vendredi 22 octobre. La moyenne cette année s'élève à 11,9/20. "Youssra est au-dessus de la moyenne générale", se félicite Jennifer Gallet-Salmi, déléguée régionale Miss Normandie pour Miss France, sans toutefois révéler la note précise. Youssra Askri passera un second test de culture générale avant l'élection de Miss France 2022.

Et vous, quelle note auriez-vous au test de culture générale de Miss Normandie 2021 ?

Les questions

1) Qui a gagné l'Eurovision 2021 ?

2) Qui a remporté l'Euro de football 2021 ?

3) Quel film a remporté la Palme d'Or à Cannes ?

4) De quelle nationalité est la nouvelle Miss Univers ?

5) Quel groupe radical islamiste a repris le pouvoir de l'Afghanistan ?

6) En quelle année a été créé le concours Miss France ?

7) Quelle émission coprésente Iris Mittenaere ?

8) Combien de fois la Normandie a-t-elle remporté l'écharpe de Miss France ?

9) Complétez : Je suis all.. cherch.. la robe que je m'ét.. command... . J'ai finalement décid.. de chang.. d'avis.

10) Quel est le plus petit port de France ?

11) Sur quelle île Napoléon Bonaparte est-il mort ?

12) Citez dans l'ordre les trois plus grandes villes de France.

13) Citez deux des quatre îles Anglo-Normandes.

14) Quel animal est représenté sur le drapeau normand ?

15) Quel événement mondial se déroulera à Paris en 2024 ?

16) Sur quelle planète a atterri le robot Persévérance en février dernier ?

17) Quel duc de Normandie est devenu Roi d'Angleterre ?

18) Quel est l'autre nom de l'écrivain Romain Gary ?

19) Quelle est la dernière Reine de France ?

20) Qui est le ministre de la Santé ?

21) Quelle est la capitale de l'Estonie ?

22) Quelle est la spécialité culinaire de Caen ?

23) Qu'est-ce qu'un MOF ?

24) Selon les règles de savoir vivre, on ne doit pas dire 'Bon appétit' au début d'un repas. Que doit-on dire ?

25) Quel livre a écrit Malika Ménard ?

26) Quelle est la valeur de PI ?

27) Quel est l'accent du deuxième e sur le mot 'fenetre' ?

28) Combien de jours une année bissextile compte-t-elle ?

29) Quel animal est Pan-Pan dans Bambi ?

30) Quel animal peut être : marteau, tigre ou pèlerin ?

31) En quelle année Neil Armstrong a-t-il déclaré "C'est un petit pas pour l'homme, un bond de géant pour l'univers" ?

32) Qui a prononcé le discours "I have a dream" ?

33) Qui est le réalisateur et scénariste du film "Titanic" ?

34) Quel célèbre joueur du Barça a rejoint le PSG ?

35) Trouvez le numéro de la place manquante : 1/3/2/4/3/5/4/?/5/7/

36) Qui est le président de la Région Normandie ?

37) Qui accompagne le chanteur Hatik sur la chanson "1,2,3" ?

38) Qui est la productrice de l'émission Miss France ?

39) Au centre du drapeau canadien se trouve une feuille. De quelle feuille s'agit-il ?

40) Quels sont les numéros des départements normands ?

41) Quel sport collectif a remporté le doublé (médaille d'or) aux JO 2021 ?

42) À quel créateur doit-on le légendaire sein en cône ?

43) Quelles sont les principales villes mondiales où se déroulent des fashion week ?

44) Quel est le prénom de la fille du prince Harry et de Meghan Markle ?

45) En quelle année ont eu lieu les attentats du 11 septembre à New York ?

46) Quelle Miss France a joué dans la série diffusée sur TF1 "Demain nous appartient" ?

47) Quel célèbre humoriste normand a joué dans le film "Camping" ?

48) Comment surnomme-t-on la Tour Eiffel ?

49) Citez quatre des sept merveilles du monde moderne ?

50) Can you tell us (in 4 lines minimum), what would you love to do during your reign, if you were crowned Miss Normandie 2021 ?

Les réponses

1) Mâneskin

2) Italie

3) Titane

4) Mexicaine

5) Les Talibans

6) 1920

7) Ninja Warrior

8) 7

9) "ée" "er" "ais" "ée" "é" "er"

10) Port Racine

11) Île Sainte Hélène

12) Paris, Lyon, Marseille

13) Jersey, Guernesey, Aurigny, Sercq et Herm

14) Léopard

15) Les JO de Paris

16) Mars

17) Guillaume Le Conquérant

18) Emile Ajar

19) Marie-Antoinette

20) Olivier Véran

21) Tallin

22) Les tripes

23) Un Meilleur Ouvrier de France

24) Bonne Dégustation

25) Fuck les Complexes

26) 3,14

27) Accent circonflexe

28) 366

29) Lapin

30) Requin

31) 1969

32) Martin Luther King

33) James Cameron

34) Messi

35) 6

36) Hervé Morin

37) Amel Bent

38) Alexia Laroche-Joubert

39) Une feuille d'érable

40) 14, 50, 61, 27, 76

41) Handball

42) Jean-Paul Gaultier

43) New York, Londres, Milan et Paris

44) Lilibet

45) 2001

46) Linda Hardy

47) Franck Dubosc

48) La Dame de Fer

49) La Grande Muraille de Chine, Pétra en Jordanie, la statue du Christ rédempteur à Rio de Janeiro, le Machu Picchu, le site archéologique de Chichén Itzá au Mexique, le Colisée de Rome, le Taj Mahal

50) Sujet d'anglais