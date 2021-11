Calvados. Contrôle de vitesse : où sont postés les radars cette semaine ?

"Dans un but préventif et dissuasif", la gendarmerie communique sur les axes routiers visés par des contrôles de vitesse dans le Calvados. Cette semaine du lundi 1er au dimanche 7 novembre, des radars cibleront notamment le Pays d'Auge.

Les axes concernés sont la départementale 7 entre Pont-L'évêque et Lisieux et la route départementale 675 entre Pont-L'évêque et Dozulé.

"Des dispositifs visibles et non visibles se succéderont ainsi sur cet axe à forts trafics pendulaires, dans les deux sens de circulation" précise la gendarmerie. Ces opérations programmées se cumulent avec les contrôles habituels, effectués de manière aléatoire par les gendarmes des différentes unités du département.