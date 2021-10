Caen. Troisième dose : "Je n'ai pas hésité à venir faire mon rappel"

Mercredi 27 octobre, Danielle Vanderlynden, 83 ans, vient de recevoir sa dose de rappel contre la Covid-19 et attend patiemment dans l'espace d'attente du centre de vaccination du parc des expositions de Caen. "Pour moi, c'était très important de le faire car j'ai eu un cancer des ganglions et j'ai effectué une chimiothérapie qui a supprimé toutes mes défenses immunitaires. Je veux avoir toutes celles qu'il faut contre la Covid", s'amuse l'octogénaire.

De son côté, Barnabé Marie, professionnel de santé de 50 ans, ne s'est pas posé la question. "Je n'ai pas hésité à venir faire mon rappel. C'est normal et je pense que ça va continuer", explique-t-il. Des patients qui se font attendre, puisqu'il est nécessaire de patienter six mois après l'injection de la deuxième dose pour bénéficier de la troisième. "On s'adapte aux besoins de la population. Cela va augmenter progressivement. Aujourd'hui, on réalise 200 injections par jour, environ 83 sont des rappels", détaille Ingrid Graindorge, responsable communication du Service départementale incendie et secours du Calvados.

Quel avenir pour le centre de vaccination du parc des expositions ?

Alors que le centre de vaccination place Canada a fermé ses portes le 15 octobre dernier en raison de la baisse de la fréquentation, celui du parc des expositions ne semble pas subir le même sort. "On restera ouvert tant qu'il y aura besoin. On va retrouver à un moment donné les gens qu'on a beaucoup vaccinés en avril et mai. Ils viendront faire leur rappel", ajoute Ingrid Graindorge. Pour l'heure, le centre adapte ses heures et ouvre du mardi au samedi, entre 14 heures et 18 heures. "Nous invitons les patients à se rendre sur KelDoc pour prendre rendez-vous", rappelle la communicante.