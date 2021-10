Rouen. Fermeture du kiosque du Jardin des plantes : "Nous laissons du temps"

"Il est hors de question de le presser." À la suite de l'annonce du départ à la retraite de Dominique Lecée, le gérant du kiosque du Jardin des plantes de Rouen depuis 29 ans, Jean-Michel Bérégovoy s'explique à Tendance Ouest.

L'adjoint au maire de Rouen en charge de la Ville résiliente rappelle que la loi Sapin impose désormais de "lancer un appel d'offres" pour reprendre une telle activité. Une loi qui n'était pas en vigueur à l'époque où Dominique Lecée a pris possession des lieux signant alors une convention dont les termes sur la cession des lieux ne sont plus applicables aujourd'hui.

Un "projet plus ambitieux"

Pour rappel, Dominique Lecée avait annoncé au mois de mai sa volonté de prendre sa retraite et avait alors trouvé un repreneur pour son chalet comme l'imposait sa convention. "Nous ne pouvons rien pour le repreneur malheureusement", indique Jean-Michel Bérégovoy.

Pour autant, l'élu veut apaiser la situation : "Nous allons donner du temps à M. Lecée, nous n'allons pas le mettre dehors. Il le mérite bien après le travail fait ici". Il pourrait rester au Jardin des plantes "jusqu'au printemps prochain" pour lui permettre "de vendre son chalet". "Il est hors de question de le presser alors que l'hiver arrive", poursuit Jean-Michel Bérégovoy, qui va appeler Dominique Lecée à son retour de congés.

Pour autant, une activité de restauration prendra bien le relais au Jardin des plantes. "Dans l'immédiat, nous pensons y installer un food truck. Puis nous allons penser à un projet plus ambitieux avec un restaurant mais aussi une librairie", continue l'adjoint au maire en rappelant que le quartier a perdu récemment un restaurant situé non loin, au niveau de la place des Martyrs de la Résistance.

"Il s'agirait d'une offre plus qualitative et plus en phase avec les lieux. Il proposerait aussi des ressources sur les plantes, sur les oiseaux. Il s'agirait de poursuivre ce qui est fait avec le festival Graines de jardin." Pour accueillir ce nouveau lieu, Jean-Michel Bérégovoy projette la réhabilitation d'un ancien bâtiment du Jardin des plantes. Les discussions vont s'engager autour du maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol.