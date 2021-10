Complotisme. Le Saint-lois Rémy Daillet voulait s'emparer de l'Élysée

On en sait plus sur les intentions de Rémy Daillet. Mis en examen le 22 octobre dernier, le natif de Saint-Lô voulait selon nos confrères du Parisien, organiser un coup d'État pour s'emparer de l'Élysée. Le quotidien qui a eu accès à des pièces du dossier a révélé le 27 octobre, que depuis la Malaisie, il y a de ça un an, le complotiste aurait monté un projet répondant au nom de "Opération Azur". Porté par le succès de ses vidéos complotistes en pleine pandémie, le quinquagénaire aurait monté une "organisation clandestine" rassemblant des gilets jaunes radicaux, des antivax, des néonazis et même des anciens militaires, via les réseaux de messageries cryptées. En tout, près de 300 personnes seraient impliquées.