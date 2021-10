Mortagne-au-Perche. Une statue près de la mairie pour l'un des fondateurs du Québec

Pierre Boucher est né à Mortagne-au-Perche, en 1622. Il a fait partie des 327 migrants ornais qui ont traversé l'océan Atlantique pour aller peupler la "Nouvelle France", devenue la province du Québec. Pierre Boucher, qui y vivra jusqu'à l'âge de 95 ans, y aura 15 enfants.

Une ville

porte son nom

En Nouvelle France, Pierre Boucher a fondé en 1667 ce qui allait devenir Boucherville, une cité qui compte aujourd'hui 42 000 habitants, à la périphérie sud de la métropole de Montréal. Le Percheron, anobli par Louis XIV, était déjà l'un des douze fondateurs du Québec à avoir sa statue depuis 1922 devant le Parlement de cette province canadienne.

Une reproduction trône depuis cinq ans à Boucherville.

Une exposition affichée sur les grilles du jardin de la mairie de Mortagne-au-Perche retrace l'épopée de Pierre Boucher.

Le Parlement du Québec a accepté qu'une seconde copie de cette statue soit faite. Cette reproduction sera inaugurée le 30 juillet 2022, dans les jardins de la mairie de Mortagne-au-Perche, "400 ans après la mort du Percheron d'origine, qui était né ici", explique Michel Ganivet, le président de l'association Perche-Canada, qui précise : "À cette occasion, des descendants de Pierre Boucher seront là."

Déjà dans Mortagne-au-Perche, une rue porte le nom de Pierre Boucher.

Un peu plus de 40 000 € sont nécessaires pour la fabrication de cette statue qui sera fabriquée par la fonderie Macheret située à Montfort-le-Gesnois, près du Mans (Sarthe).

La Fondation de France et Perche-Canada vont rembourser la mairie, qui avance la somme. Mais pour les y aider, une souscription vient d'être lancée, sur perche-canada.net

En savoir plus En Nouvelle France, Pierre Boucher a servi d'interprète. Il avait pour mission d'évangéliser les tribus, mais également de faire du commerce avec les Amérindiens. Lorsque Trois-Rivières (entre Québec et Montréal) a été attaquée par les indiens Iroquois, Pierre Boucher s'est illustré dans la défense de la ville, dont il est d'ailleurs devenu le Gouverneur. Ambassadeur auprès du roi Louis XIV et de son ministre Jean-Baptiste Colbert, il a insisté pour que ceux-ci envoient des femmes en Nouvelle France, alors peuplée de robustes colons masculins ! Chaque année, soixante-dix femmes volontaires ont alors rejoint le Québec, contribuant ainsi à peupler cette province canadienne francophone.