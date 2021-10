Axe Seine. Devenir la première vallée décarbonée de France

L'Axe Seine était en discussions mardi 26 octobre à Paris. Depuis février dernier, les maires de la capitale, de Rouen et du Havre se réunissent régulièrement pour élaborer des politiques communes. L'objectif est de mettre en commun des stratégies dans différents domaines : logistique (thème de la réunion de mai au Havre), alimentation durable, culture, énergie, gestion de l'eau et des milieux aquatiques.

Ce mardi, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a rencontré dans son hôtel de ville Édouard Philippe, le maire du Havre, Nicolas Mayer-Rossignol, le maire de Rouen, et Patrick Ollier, le président de la Métropole du Grand Paris. Les discussions ont tourné autour du développement des énergies renouvelables. L'ambition affichée est claire : devenir la première vallée de la décarbonation en France.

Pour y parvenir, les élus ont présenté trois initiatives. La première est la création d'une Société d'économie mixte qui va s'appeler Axe Seine Énergie. Elle va voir le jour en 2022 et aura pour objectif d'investir dans la production d'énergies renouvelables. Elle proposera notamment des fonds d'investissement citoyens et collectivités locales. La deuxième initiative sera un appel à manifestation d'intérêts, dès le premier trimestre 2022. Il s'agit en fait d'un vaste appel à projet pour voir émerger des unités de production d'électricité solaire tout le long de la Seine (parc au sol, flottant, en carrières, ombrières, toitures photovoltaïques de grande taille, etc.). Un label "Axe Seine Énergies Renouvelables" sera créé pour l'occasion. La troisième initiative concerne la création de l'association Entente de l'Axe Seine. Elle regroupera les trois collectivités pour mutualiser les ressources humaines et financières afin de gérer de gros projets autour des énergies renouvelables (par exemple la création d'unités de production d'hydrogène).

Les membres de l'Entente se retrouveront en février 2022 à Rouen, à l'approche des grands événements de 2023 (Armada à Rouen) et de 2024 (JO de Paris) pour évoquer cette fois les coopérations touristiques, culturelles et sportives.