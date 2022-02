Politique. Paris, Rouen et Le Havre veulent développer le transport fluvial

Les enjeux de l'axe Seine ont été évoqués lundi 31 mai. Anne Hidalgo, Nicolas Mayer-Rossignol et Édouard Philippe, les maires respectifs de Paris, Rouen et Le Havre, se sont rencontrés dans la cité Océane. Ils s'étaient déjà entretenus en février dernier, avec l'objectif de travailler ensemble. La réunion de lundi était consacrée au transport fluvial. L'objectif est de développer ce transport alors que les biens et marchandises sont aujourd'hui transportés à 85 % par la route.

Il a été décidé trois axes de travail :

- Intégrer la voie d'eau dans la commande publique.

Les collectivités de Paris, Rouen et Le Havre intégreront dans les cahiers des charges qui leur sont propres de nouveaux critères de notation permettant de favoriser la croissance des flux logistiques sur la Seine.

- Favoriser les rencontres entre les acteurs économiques.

Une convention d'affaires d'envergure européenne sera organisée en 2022. C'est Le Havre qui accueillera ce Riverdating, pour renforcer les échanges entre les acteurs économiques. L'objectif sera également de faire la promotion des métiers du fluvial.

- Favoriser des écosystèmes en bord de Seine.

Les trois espaces métropolitains travailleront ensemble pour favoriser l'utilisation de la voie d'eau en milieu urbain, en identifiant des lieux de débarquement, des lieux aménageables sur les bords de Seine. HAROPA va aussi mettre en place un appel à manifestation d'intérêt pour expérimenter de nouvelles façons de desservir la Seine en cœur d'agglomération.

La prochaine réunion des rencontres de l'axe Seine se déroulera à Paris, à l'automne prochain. Il sera question de l'énergie.