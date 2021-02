Normandie. Mobilités, énergie, culture : les maires de Rouen, Le Havre et Paris unis

Une première réunion de travail qui va en appeler d'autres. Nicolas Mayer-Rossignol, Anne Hidalgo et Édouard Philippe, maires respectifs de Rouen, de Paris et du Havre, se sont retrouvés jeudi 11 février, dans la capitale normande, pour évoquer les grands dossiers autour de l'axe Seine.

Faire aboutir la ligne nouvelle

S'il y en a un dont "tout le monde dénonce les lenteurs", selon Édouard Philippe, c'est celui de la Ligne nouvelle Paris-Normandie. Un dossier "compliqué financièrement et techniquement", mais les trois élus rappellent qu'il doit aller à son terme. "Il y a des projets dont on pensait qu'ils n'aboutiraient pas et qui se sont concrétisés", ajoute le maire du Havre, en pensant à la fusion de trois ports de l'axe Seine pour donner naissance à Haropa.

Si les déplacements des voyageurs sont importants, comme la création d'une nouvelle gare à Rouen, "il ne faut pas oublier le trafic de fret", poursuit Édouard Philippe. "Il faut accélérer le fret ferroviaire pour le transport des marchandises", complète Anne Hidalgo, la maire de Paris.

Développer l'hydrogène

Autre ambition pour les trois villes : le développement de projets autour de l'hydrogène. "Nous sommes intéressés comme des entreprises avec des investissements possibles", indique Nicolas Mayer-Rossignol, figurant la création, possible, d'une société d'économie mixte pour allier les collectivités, les entreprises et même des citoyens.

Enfin, les trois maires ont précisé "bien s'entendre" et savoir "se rassembler sur des enjeux d'intérêt stratégique". D'autres réunions sont prévues dans les prochains mois, au Havre puis à Paris.