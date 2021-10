Vie privée. Les applications du Play Store vont afficher les données collectées

À partir de février 2022, une nouvelle fonctionnalité sera disponible sur le Play Store de Google, pour tenir informés les utilisateurs des données qui sont collectées par les applications qu'ils téléchargent. Sur le Play Store, les utilisateurs pourront désormais se rendre dans la rubrique "À propos de cette application" : cette section mettra en évidence les données qu'une application collecte et partage.

Les développeurs d'applications sont tenus, jusqu'en avril 2022, de remplir un formulaire numérique pour informer les utilisateurs des données qui sont utilisées et collectées. Avec cette décision, Google s'aligne sur la même stratégie de l'App Store d'Apple pour apporter davantage de transparence.

Cette nouvelle fonctionnalité offrira aux utilisateurs plus de visibilité quant au traitement de leurs données personnelles par les applications et donc plus de respect de la vie privée.