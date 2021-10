Hockey (D1). Caen reçu trois sur trois après une prestation solide contre Cholet

Les deux victoires inaugurales contre Strasbourg (2-1) et Nantes (1-2) ont laissé un léger goût d'inachevé pour les Drakkars, qui n'ont fait la différence qu'aux tirs au but.

Cette fois, ils ont réussi à éviter de passer par les prolongations pour disposer de Cholet (3-1), samedi 23 octobre à domicile, grâce à un très bon match.

D'entrée de jeu, les hommes de Luc Chauvel ont tenu le palet et ont été rapidement récompensés.

Le capitaine Pierre-Antoine Devin a dévié un lancer non cadré de Chamberland dans la cage de Luba (1-0, 4'). Caen a dominé une grande partie de la période, avant une réaction sans grand danger de Cholet (1-0, 20').

En deuxième période, les deux équipes ont eu de belles opportunités d'entrée de jeu, profitant des pénalités subies dans les premières minutes. Svitac a ensuite profité d'une erreur défensive normande pour aligner Valentin Duquenne, en deux temps (1-1, 32'). Mais les Drakkars ont su rapidement rebondir, grâce à Jonathan Janil qui a repris un beau service de Chamberland, prévu pour un premier attaquant caennais (2-1, 37'), avant de finir la période dans la lancée de ce but, sans pour autant faire le break (2-1, 40').

Très rapidement après la pause, les Caennais ont alors fait le break, avec une déviation, de nouveau de Jonathan Janil, sur un caviar de Félix Chamberland (3-1, 42'). Les Dogs ont alors réagi et ont cherché à revenir au contact. Mais Valentin Duquenne n'a pas cédé, malgré les infériorités numériques subies. Cholet a joué son va-tout en sortant son gardien. Les Drakkars ont même finalement failli marquer un 4e but dans les derniers instants. Mais la rondelle s'est écrasée sur le poteau du but vide des visiteurs (3-1, 60').

Réaction de l'entraîneur Luc Chauvel Impossible de lire le son.

Réaction de Felix Chamberland, auteur de trois passes décisives Impossible de lire le son.

Prochain match

Les Drakkars essaieront de faire la passe de quatre en se déplaçant samedi 30 octobre à Clermont-Ferrand, en difficulté en ce début de saison (aucun point en trois matchs).

Coup d'envoi à 20 h 30.