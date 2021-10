Cherbourg-en-Cotentin. Rolex Fastnet Race : 75 000 personnes accueillies cet été

Plus de 75 000 personnes ont été accueillies pendant les neuf jours de course de la Rolex Fastnet Race, du 7 au 15 août, à la fois sur le village et lors du show de la patrouille de France. Le bilan a été dressé mercredi 20 octobre par la Ville et la communauté d'agglomération du Cotentin.

Une fréquentation qui a permis d'augmenter de "25 % le chiffre d'affaires" d'acteurs économiques du secteur nautique, mais aussi les hébergements et restaurants, qui ont été "complets pendant 10 jours", d'après la municipalité. Pour la première fois de son histoire, l'arrivée de la Rolex Fastnet Race s'est faite en France. Une deuxième arrivée à Cherbourg est prévue pour la prochaine édition, en 2023.

Cette année, c'est Franck Cammas et son équipage qui ont remporté la course.