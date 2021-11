Fécamp. La fête du hareng, témoin de la grande pêche

Novembre est devenu, depuis plusieurs années, le mois des fêtes du hareng le long de la côte seinomarine. Ça commencera par Le Tréport le week-end des 6 et 7 novembre, Dieppe le week-end des 13 et 14 novembre, Saint-Valery-en-Caux le dimanche 21 novembre et Fécamp le week-end des 27 et 28 novembre.

La fête du hareng de Fécamp est la plus importante de la côte. Il faut dire que le port est toujours marqué par la grande pêche, celle de la morue. On l'appelle d'ailleurs la cité des Terre-Neuvas. Au XIXe et au XXe siècle, les marins fécampois partaient pour des campagnes de six mois au large de Terre-Neuve (Canada). La moitié des terre-neuviers français était armée à Fécamp au début du XXe siècle. À l'apogée de cette activité, en 1903, le port accueillait 73 morutiers avec à leur bord un équipage de 35 hommes en moyenne. La pêche à la morue prit fin à Fécamp en 1987. Depuis, la pêche est devenue côtière (hareng, coquille Saint-Jacques, maquereau et roussette), mais la grande pêche a façonné la ville et ses habitants. La fête du hareng est une façon de se souvenir et de rappeler que la pêche fait toujours vivre des centaines de Fécampois. On y travaille encore le poisson, que ce soit à Delpierre, au Bouquet Normand, aux Pêcheurs d'Islande ou encore chez Sepoa Delgove.

Entre traditions et authenticité

La fête du hareng à Fécamp, c'est toute une ambiance. Il faut s'y rendre pour comprendre. Notre conseil : prenez votre temps et mangez sur place. Le village des grilleurs (tenu par les associations de la ville) est l'incontournable. Sur le grand quai, la fumée des barbecues improvisés va vous piquer les yeux et l'odeur du hareng grillé au feu de bois va imprégner vos vêtements, mais quel bonheur. Il n'y a pas plus authentique. Une bonne fête du hareng, c'est aussi prendre son temps. Un village des associations du patrimoine maritime sera installé sur le quai Jean Recher. Il faut observer, aller à la rencontre des bénévoles qui vous raconteront leur Fécamp. Autre passage obligatoire : la boucane du Grand Quai, ouverte pour l'occasion. C'est l'unique saurisserie (lieu pour fumer le poisson) de la région fécampoise ayant conservé son matériel d'époque. C'est un vrai bond dans le passé.

Côté animations : des déambulations musicales seront proposées entre la cornemuse de Ludovic Coutham et l'orgue de barbarie de Jacky Cécillon. Après avoir été élue le samedi après-midi, la reine du hareng déambulera le dimanche matin. Le film La Boucane de Jean Gaumy sera diffusé en boucle dans l'auditorium du Musée des Pêcheries (cette ancienne sécherie de morue). Cette édition 2021 sera aussi l'occasion de présenter Fécamp Grand'Escale. Ce nouvel événement maritime rassemblera des centaines de bateaux traditionnels et classiques du 29 juin au 3 juillet 2022. Plus que jamais, Fécamp se veut une ville de marins.

Pratique. Foire au hareng, presqu'île du Grand Quai à Fécamp. Samedi 27 novembre de 10 heures à 20 heures et dimanche 28 novembre de 10 heures à 18 heures.