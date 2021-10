Booster 2012 : Boule, Gordon Melon et Noein

Ces trois groupes haut-normands ont été sélectionnés dans le cadre du dispositif régional d’accompagnement d’artistes en voie de professionnalisation dans le domaine des musiques actuelles : Booster.

Booster est un programme de professionnalisation qui s’étend sur trois ans maximum, qui comprend une aide financière (pouvant aller jusqu’à 10 500 € par groupe) et un accompagnement à la professionnalisation (diagnostic d’entrée, conseils artistiques, administratifs et techniques très pointus, suivi régulier de leur cheminement avec la réalisation de bilans d’étapes, formations adaptées à leur projet, etc.). Ce dispositif est mis en place et géré par RMAHN et financé à 100% par la Région Haute-Normandie

(50 000 €).

Les artistes retenus en 2012 sont :

Boule : www.sitedeboule.com

Gordon Melon : www.gordonmelon.com/pastevents.php

Noeïn : www.myspace.com/noeinmusic

A noter que les deux premiers, Boule et Gordon Melon, sont rouennais.

En 2010, Booster avait mis à l'honneur The Elektrocution, Dead Rock Machine et Your Happy End, puis Elisa Jo, Christine et Radiosofa en 2011.