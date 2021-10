Le Havre. Un bateau de la transat Jacques Vabre endommagé par la tempête

À environ deux semaines du départ de la transat Jacques Vabre, ils s'en seraient bien passés ! Jeudi 21 octobre, les skippers du Havre Thimoté Polet et Nicolas Lemarchand, ont découvert que la tempête Aurore, passée dans la nuit, avait endommagé une voile de leur Class 40 Entraide Marine UMEP. "Tout était bien accroché, mais il y a eu 85 nœuds (157 km/h) en rafale sur le port. Vers 3 heures du matin la protection de notre génois a sauté" raconte Thimoté Polet. "Quand je suis arrivé au petit matin, j'ai cru que Nicolas avait installé les drapeaux de la course... Avant de me rendre compte que la voile était partie en lambeaux !". Si la pièce cassée coûte environ 6 500 euros, "le pire a été évité" estime le jeune skipper, qui souligne que les dégâts ont été nombreux sur le port de plaisance, cette nuit.

Privé de navigation ce week-end, l'équipage devrait pouvoir installer la voile de rechange la semaine prochaine. Pour financer cette dépense imprévue, il compte notamment sur la cagnotte en ligne ouverte à l'occasion de cette transat.