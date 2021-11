Argentan. Thomas Dutronc, le plus manouche de nos chanteurs, au Quai des Arts

Thomas Dutronc arrive sur la scène du Quai des Arts à Argentan avec les chansons de son album de reprises intitulé "Frenchy", son quatrième album solo, sorti en juin 2020. Il s'apprête début décembre à en éditer une nouvelle version avec sept titres supplémentaires (Gainsbourg, Eddy Mitchell), dont quatre qui seront interprétés en duo.

Après s'être fait connaître comme guitariste dans des groupes de musique manouche, Thomas Dutronc a connu le succès dans le domaine plus vaste de la variété. Le mariage qu'il opère entre swing manouche et chanson offre au public une expérience forte et originale. "Frenchy" rassemble des chansons qui ont traversé l'Atlantique et d'autres qui ont envahi les rues de Paris, les bals musette, les clubs de jazz (Brel, Piaf, Trénet). Les revoici auréolées du même swing enthousiaste, mais réinventées et modernisées par Thomas Dutronc.

Thomas Dutronc au Quai des Arts à Argentan, vendredi 26 novembre à 20h.