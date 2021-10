Prête-moi ta plume

“J’ai toujours aimé écrire. Petite, j’ai débuté par des poèmes”, raconte cette quinquagénaire maniant à la perfection la douceur et l’esprit de curiosité. C’est en 2004, après vingt années passées comme cadre dans une société d’assurance, qu’elle a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre de sa vie. Fait de mots, sa passion, et de chaleur humaine, sa quête. “Dans l’assurance, on me reprochait de trop faire l’assistante sociale”, se rappelle-t-elle, amusée.

Devenue “conseil en écriture” sur le tas, une formation de correctrice comme seul bagage théorique, la voilà désormais écrivain public à Oissel, biographe pour personnes âgées désireuses de transmettre “une trace vivante” de leur existence à leurs descendants, rédactrice de discours, animatrice d’ateliers d’écriture et poète, toujours.

Une même obsession, comme un fil conducteur, surgit à chaque fois : guider l’autre vers la parole, et la parole vers les mots. “Du courrier administratif aux poèmes intimes que j’aide à rédiger, il faut s’adapter en permanence. C’est un art !” L’art, aussi, d’apprivoiser l’intimité humaine. Car Pascale Le Luron ne cache pas la quête “spirituelle” qui la nourrit. Aujourd’hui, elle mûrit un nouveau projet.

Tout juste formée auprès de l’association Jusqu’à la mort accompagner la vie (JALMALV), œuvrant pour des soins palliatifs humains, elle pourrait aider les personnes en fin de vie à rédiger leur biographie, “pour se libérer des non-dits” et quitter le monde sur un goût d’achevé. “Une thérapie à part entière”.

Informations sur plumeconseil.free.fr

TB