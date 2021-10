Entreprise. Facebook veut changer de nom

C'est le média américain The Verge qui a révélé l'information : le géant des réseaux sociaux Facebook pourrait changer de nom, et ce dès la fin du mois d'octobre. Plus précisément, c'est le nom de la société mère qui va changer, le réseau social devrait donc garder le nom de Facebook. Ce changement de nom aurait pour objectif de concentrer les activités de l'entreprise sur la création du "métavers", une fonctionnalité considérée par Mark Zuckerberg comme l'outil d'avenir des interactions sociales.

Le "métavers" : un projet de réalité virtuelle augmentée

Le PDG de Facebook l'a annoncé cet été, il veut construire un "métavers" qui sera l'avenir du réseau social. Et pour œuvrer à la réalisation de ce projet, l'entreprise a annoncé une campagne de recrutement de 10 000 personnes en Europe.

Le "métavers", contraction du mot anglais meta universe, est un terme issu de la science-fiction qui fait référence à un monde virtuel fictif où les utilisateurs peuvent interagir, sous forme d'avatars, à l'aide d'outils de réalité virtuelle. Le terme fait de plus en plus référence à une version future d'Internet basé sur la réalité augmentée.

Cependant, à ce stade, les contours du concept restent encore assez flous. Mais une chose est sûre, Mark Zuckerberg veut miser gros sur ce projet de monde virtuel, quitte à relayer au second plan les activités de réseau social.

Changer de nom pour effacer les casseroles ?

Renommer Facebook est un coup osé de la part de Mark Zuckerberg : le réseau social est aujourd'hui un véritable objet de consommation, ne cumulant pas moins de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Mais changer le nom de son entreprise, c'est aussi offrir un nouvel élan à son activité. Et ces derniers temps, l'entreprise aurait bien besoin de se refaire une santé et d'effacer sa mauvaise réputation.

Dernièrement, une ancienne chef de produit chez Facebook, Frances Haugen, a lancé l'alerte sur le fait que Facebook était conscient de la mauvaise influence que le réseau pouvait avoir sur les plus jeunes utilisateurs, sans prendre d'actions. La question de la défense de la vie privée des utilisateurs a aussi été à plusieurs reprises au centre des controverses. En 2018, le scandale Cambridge Analytica avait notamment révélé la fuite de données d'au moins 50 millions d'utilisateurs Facebook américains en 2016. Cette fuite avait permis à l'entreprise britannique Cambridge Analytica de faire de la propagande numérique pro-Trump pendant les élections américaines.

Plus globalement, l'entreprise est accusée, au même titre que Google, Amazon, Apple et Microsoft, de profiter de son hégémonie sur le marché des nouvelles technologies aux États-Unis et en Europe.

Selon The Verge, l'officialisation du changement de nom sera annoncée jeudi 28 octobre, lors de la conférence annuelle Connect.