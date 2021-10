Le col romain s'invite au café théologique

Pour tenter d'y voir plus clair, le Père Olivier Meaume, curé de la paroisse Saint-Martin de Canteleu, interviendra.

Le diocèse de Rouen s'explique : "Ce sujet, avant même qu’il ne soit discuté, a déjà, ici ou là, soulevé des remarques et des interrogations. « Ne craignez-vous pas, en l’abordant, de favoriser une opposition entre les prêtres qui portent le col et ceux qui ne le portent pas ? » ai-je entendu par exemple. Mais d’autres personnes reconnaissent que même quand ce fameux col romain est présent, cela ne change rien à la personnalité de celui qui le porte. Cependant, ces réactions montrent qu’il y a là un certain questionnement : effectivement, pourquoi certains l’ont-ils, et d’autres non ? On dit que c’est une différence générationnelle. C’est à voir. On évoque une certaine vision de l’Eglise en rapport avec le port du col : c’est peut-être vrai, mais laquelle ? Il y a fort à craindre que (ici comme ailleurs) les idées toutes faites soient le résultat de classifications hâtives ou mal informées."

Pratique. Café théologique, ce mercredi 1er février 2012, de 17h30 à 19 heures au café Saint-Saëns, 120 rue du Général Leclerc à Rouen, organisé par le Centre Théologique Universitaire (CTU) du diocèse de Rouen.