Insolite. Orelsan : une exposition éphémère longue de 245 km entre Caen et Paris

A l'occasion de la sortie ce vendredi 15 octobre du documentaire "Montre jamais ça à personne" sur le Normand Orelsan, tourné et réalisé par son frère Clément Cotentin sur Amazon Prime Vidéo, une exposition insolite est installée sur la route qui relie Caen à Paris jusqu'au dimanche 17 octobre avec des photos inédites et intimes du rappeur caennais.

Une exposition éphémère longue de 245 km !

Pour promouvoir la sortie du documentaire, Prime Video et son agence Marcel viennent d'acheter les panneaux publicitaires de la départementale, qui relie Caen, d'où est originaire Orelsan, à Paris pour les transformer en supports d'exposition.

De ses débuts à Caen, son petit boulot de veilleur de nuit, les premières "Battles", à ses Bercy à Paris… Tout y passe pour notre Normand Orelsan.

Pour la première fois, une route se transforme en véritable musée à ciel ouvert

C'est sans doute la plus grande exposition éphémère de France, sur plus de 245 km !

Rendez-vous sur les routes jusqu'au dimanche 17 octobre pour découvrir la rétrospective de photos inédites retraçant la carrière du rappeur et réalisateur Orelsan entre Caen et Paris, et d'ici là, sur Amazon Prime pour le documentaire "Montre jamais ça à personne".