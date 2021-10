Caen. Vélo : les points noirs

L'association Les Dérailleurs de Caen fait un bilan sur la situation de la ville de Caen en tant que ville cyclable.

Qu'est-ce que les Dérailleurs ?

"C'est une association basée dans le Calvados. On intervient principalement à Caen la Mer et Bayeux sur deux aspects : tout ce qui concerne le cyclotourisme et les déplacements du quotidien. Je suis en charge de la deuxième thématique. On promeut le vélo et on discute avec les élus pour obtenir des aménagements nécessaires."

Caen est-elle une ville cyclable ?

"Le mieux est de se référer au baromètre des villes cyclables. C'est une enquête réalisée tous les deux ans. En ce moment même une enquête est en cours. Il suffit de répondre à des questions sur Internet concernant la ville où l'on vit ou où l'on travaille par exemple. Lors de la dernière édition, publiée en 2020, la ville de Caen a obtenu un D, ce qui est une assez bonne note. Ça va de A à F, mais il n'y a quasiment pas de A et B en France. Caen est classée troisième dans sa catégorie des villes de 100 000 à 200 000 habitants, elle était 6e auparavant. Les aménagements sont appréciés, mais ce qui pèche, c'est la sécurité."

Quels sont les projets que vous aimeriez voir réalisés ?

"Il y a beaucoup d'immeubles anciens qui ne comportent pas de local à vélo. Il faudrait plus de stationnements sécurisés. De plus, il manque des pénétrantes pour aller dans les communes périphériques ou en revenir. Il y a par exemple la rue de Bayeux, l'avenue Clemenceau, la rue Caponière qui sont des grands axes très fréquentés par les voitures et dangereux s'il n'y a pas d'aménagements cyclables."