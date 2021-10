Rouen. Pour convaincre, les vendeurs de CBD travaillent leur image

Des tons clairs, une décoration minimaliste et des produits sobrement mis en avant sur des étagères le long des murs. S'il n'y avait pas des pots remplis de fleurs de chanvre étalés sur le comptoir, on pourrait facilement se croire à l'entrée d'un institut de beauté ou dans la dernière boutique de smartphones. L'ambiance chez Sensity, l'un des derniers venus dans le centre-ville de Rouen, démontre une évolution dans l'image renvoyée par le CBD, ou cannabidiol, ce cousin éloigné et légal du cannabis (voir ci-dessous). Aujourd'hui, les gérants de ces boutiques cherchent délibérément à se démarquer d'une image de "drogue légale" qui a pu leur coller à la peau.

Opération dédiabolisation

"Nous, on est partis du principe de dédiaboliser cette plante, grâce au CBD, explique Jason Lair, le responsable des ventes. Ça passe beaucoup par l'argumentaire auprès des clients, sur les effets de la plante, mais aussi par l'image que l'on renvoie. Toutes les boutiques qui ressemblent à des coffee-shops hollandais, je pense que ça dessert la cause." Sans vert criard ni grosse feuille facilement reconnaissable, ici, le lien entre le CBD et le cannabis tel qu'il apparaît dans l'imaginaire collectif est plus suggéré qu'ostentatoire. "Je ne veux pas attirer les gens qui sont attirés par ces symboles parce que c'est à la mode", justifie le responsable.

Un peu plus loin, Quentin Bénard reçoit dans une jolie petite échoppe de la rue de la Vicomté. Là aussi, la présentation est soignée, dans des couleurs qui collent tout de suite au langage visuel du bien-être et de la détente. Pour le jeune entrepreneur, qui a créé la marque Oncle Ben, "ce n'est pas que du marketing". Convaincu des vertus de ses produits, il rappelle tout de même un axe majeur de sa communication et de son argumentaire de vente : "Nous pouvons parler de plein de choses, mais on ne peut pas parler des vertus thérapeutiques. Moi, je ne suis pas médecin. Dans ce cas, on ne parle pas de cannabis thérapeutique mais de cannabis bien-être."

"La moyenne d'âge est au-dessus des 60 ans, c'est sûr"

Pour l'exemple, Benjamin Bénard cite le cas de clients atteints de pathologies comme "la sclérose en plaques, Parkinson ou la maladie de Crohn", qu'il oriente toujours vers leur médecin traitant. Avec cette approche, dans le visuel comme dans le conseil, ces deux boutiques de CBD parviennent à atteindre une clientèle assez inattendue : "Ici, les clients ont pour la plupart 55, 60 ou 65 ans. La moyenne d'âge est au-dessus des 60 ans, c'est sûr, estime Jason Lair. Si on arrive à attirer des seniors, c'est parce que c'est un public qui recherche des solutions naturelles et qui en a marre de prendre des médicaments."

À l'inverse, le CBD trouve évidemment des détracteurs, à l'image de ces deux clientes entrées chez Sensity, intéressées par les produits et le discours du vendeur, mais qui se sont pourtant "enfuies en entendant le mot cannabis". Pour les promoteurs de ce nouveau marché, la partie n'est pas encore gagnée.