Caen. Un atelier d'apprentissage du manga et de la BD ouvre ses portes

Il propose déjà depuis septembre 2019 des ateliers dédiés à l'apprentissage de la BD et du manga à Rouen. Rémi Pielot, artiste caennais passionné, a ouvert les portes d'un nouveau lieu à Caen. "Je propose des cours pour apprendre à dessiner et scénariser de la bande dessinée, du manga ou tout simplement travailler une technique", détaille-t-il. Ce Caennais d'origine découvre le monde du dessin en 1995, après avoir remporté un concours proposé par le Cinéma Lux. Plus tard, il décide de s'inscrire à l'Atelier BD de Mondeville, où il étudie pendant cinq ans. Il publie notamment des dessins dans Bol d'encre et Lokomotiv. Plus récemment, en 2021, il lance sa maison d'édition et dévoile sa première BD intitulée Walter débarque en Normandie et dessine sa souris en slip. Les ateliers ont lieu tous les jeudis de 17 h 30 à 19 heures puis de 19 heures à 20 h 30, à l'espace Mai'be de Caen. L'atelier peut être suivi dès l'âge de 7 ans et jusqu'à 20 ans.

Pratique. Inscriptions sur atelierpielot@gmail.com