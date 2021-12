Rouen. Avec ses ateliers à Rouen, Rémi Pielot veut partager sa passion de la BD

C'est à l'âge de 9 ans, lorsqu'il gagne un concours de bande dessinée, que Rémi Pielot découvre sa passion pour cet art. "Comme je lisais beaucoup de bandes dessinées, je voulais apprendre à en faire et je me suis inscrit dans un atelier de BD à Mondeville, à côté de Caen", se souvient ce Rouennais d'adoption.

Le plaisir de dessiner

Il suit cet atelier pendant 5 ans et réalise ses premières publications. Ce qu'il aime dans la bande dessinée ? "Le fait de pouvoir être seul aux manettes et de faire tout ce que l'on veut, comme on veut." Rémi Pielot entend désormais partager cette passion pour la bande dessinée avec le lancement d'ateliers à la Halle aux toiles à Rouen (Seine-Maritime), à partir du mercredi 25 septembre 2019.

"C'est transmettre le plaisir de dessiner et de se rendre compte que c'est avant tout de la narration, explique Rémi Pielot. C'est le scénario qui va nous donner envie de lire la suite." Pour ces ateliers, le Normand ne veut surtout pas donner de cours magistral, "je peux les accompagner au cas par cas, chacun vient avec son envie, son projet". Pour l'apprentissage du manga, Rémi Pielot s'appuiera sur le mangaka Hiroyuki Ooshima qui a notamment travaillé sur Spirou.

Les ateliers se tiennent toutes les semaines, les mercredis et les samedis avec douze élèves par cours. Ils sont accessibles de "10 à 77 ans", plaisante Rémi Pielot qui y voit l'occasion de susciter chez les plus jeunes la même envie qu'il a connu lors de son enfance.

Atelier Pielot à la Halle aux toiles à Rouen. Tél. 07 61 75 69 11. atelierpielot.fr

