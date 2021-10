Canteleu. Coup de filet anti-drogue : 11 mises en examen au total

Onze personnes au total, sur les 19 arrêtées vendredi 8 octobre, dans un vaste coup de filet anti-stupéfiants en Seine-Maritime et Seine-Saint-Denis, ont été mises en examen par le juge d'instruction, a annoncé mercredi 13 octobre le parquet de Bobigny.

La vague d'arrestations est intervenue dans le cadre d'une information judiciaire ouverte en septembre 2019 pour trafic de stupéfiants et association de malfaiteurs et menée par un juge de Bobigny. Elle a notamment donné lieu, vendredi, à l'interpellation de la maire PS Mélanie Boulanger et d'un de ses adjoints de la commune de Canteleu, en périphérie de Rouen. Comme six autres personnes, les deux élus ont vu leur garde à vue levée au cours du week-end.

Huit mis en examen sont normands

"Il appartiendra au juge d'instruction d'apprécier les suites à donner concernant ces personnes au regard des éléments recueillis dans le cadre de l'information judiciaire", indique dans un communiqué de presse Éric Mathais, procureur de la République de Bobigny.

Lors d'une conférence de presse lundi, la maire de Canteleu Mélanie Boulanger avait estimé que son placement en garde à vue n'était "pas justifié" et avait martelé n'avoir "aucun lien" avec les trafiquants de drogues de sa ville de 15 000 habitants.

Les 11 mis en examen l'ont généralement été de chefs d'association de malfaiteurs et liés au trafic de drogues, selon le procureur. Ils ont en majorité été placés en détention provisoire. Huit d'entre eux sont domiciliés en Normandie et trois en région parisienne. Dans un premier communiqué publié vendredi, Éric Mathais avait annoncé que les perquisitions avaient "permis de saisir 15 kg d'héroïne, 25 kg de produit de coupe, des armes à feu et la somme de 375 000 euros".

