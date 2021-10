À Domicile. Toujours des Fleurs, le joli bouquet de Janie en guise de premier album

Janie a 26 ans, Janie est une hypersensible, Janie a une belle voix, un peu fluette. Il y a un peu de France Gall chez Janie. Ce n'est pas étonnant pour cette fille de musicien, ses parents s'étant rencontrés dans l'orchestre de bal dans lequel ils jouaient.

Janie a eu l'audace de dévoiler un premier album très intime avec Toujours des Fleurs. Depuis le 1er octobre, le public découvre les textes d'une artiste qui écrit et compose pour laisser parler la petite fille qu'elle était il y a quelques années.

Autour d'elle pour ce projet, Vianney. Après Zazie, qu'elle a rencontrée sur l'opéra-rock Le Rouge et le Noir, voilà de sacrés parrain et marraine pour débuter une carrière et prendre la confiance qui lui manquait étant enfant.