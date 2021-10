Carrouges. Le jour où Ridley Scott a mis les pieds dans l'Orne

Non, Ridley Scott n'est pas venu en voiture au château de Carrouges. Le jeudi 19 septembre 2019, c'est à bord d'un hélicoptère que le célèbre réalisateur britannico-américain est allé faire ses repérages pour le film Le dernier duel.

Le long-métrage, d'une durée de 2 h 30, n'a pas pourtant pas été tourné dans l'Orne. "La vision de Ridley Scott et des Américains sur le Moyen-Age ne correspondait pas tout à fait à ce qu'était le château à l'époque, explique Hervé Yannou, administrateur du site. Le monde médiéval sur les grands écrans ressemble plutôt à la série Game of Thrones." Pour cette raison, l'équipe de tournage s'est rendue en Nouvelle-Aquitaine, en Bourgogne-Franche-Comté, en Occitanie et en Irlande.

Au coin du feu

"C'était un homme sérieux dans son travail. Il portait son regard sur l'architecture du château", se souvient Hervé Yannou. Lors de la visite, Ridley Scott avait un "regard photographique". Celui-ci photographiait tous les espaces pour les retranscrire le mieux possible dans le film.

Au cours de cette demi-journée, l'administrateur a eu le privilège de discuter avec Ridley Scott. Mais pas n'importe où, au coin du feu. "Nous étions au mois de septembre, il faisait un peu froid, donc nous avons allumé la cheminée", explique-t-il deux ans plus tard. Une chose est sûre, Hervé Yannou n'oubliera jamais cette rencontre.

Ce long-métrage, dans lequel joue Matt Damon, s'inspire de l'histoire du chevalier Jean de Carrouges. Son ami, l'écuyer Jacques Le Gris, aurait violé son épouse en 1386. Celui-ci ni les faits. Pour faire éclater la vérité, un duel a lieu entre les deux hommes. Il s'agit du dernier de toute l'histoire du pays à être sanctionné par la loi.