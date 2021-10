Gonfreville-l'Orcher. Un arrêté symbolique pour stopper la hausse des tarifs de l'énergie

À l'instar de son homologue dieppois, Nicolas Langlois, Alban Bruneau, le maire communiste de Gonfreville-l'Orcher a pris, lundi 11 octobre, un arrêté pour geler les tarifs du gaz et de l'électricité sur sa commune. il s'agit là d'un arrêté symbolique, puisque les Villes n'ont pas cette compétence.

Par cette démarche, l'élu veut alerter le gouvernement. À Gonfreville-l'Orcher, 27 familles ont, depuis le début de l'année 2021, demandé le fonds de solidarité logement et 707 foyers sont au tarif réglementé pour le gaz et l'électricité. Le maire précise que la "flambée des prix engendre de graves conséquences sociales et humaines pour toutes les familles déjà en difficulté. L'accès à une fourniture d'eau, de gaz et d'électricité est reconnu comme un droit humain fondamental, il m'est donc impensable d'en priver mes administrés." Comme Nicolas Langlois, Alban Bruneau défend un grand service public de l'énergie "qui serait à mon sens, la seule solution efficiente pour maîtriser les coûts de l'énergie et réduire la précarité des ménages".