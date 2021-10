Dieppe. Le maire prend un arrêté pour dénoncer la hausse des tarifs de l'énergie

"Il est déclaré, et ce jusqu'à nouvel ordre, le gel des tarifs du gaz et de l'électricité sur la commune de Dieppe." C'est le seul et unique article de cet arrêté municipal signé, jeudi 30 septembre, par le maire, Nicolas Langlois. Une décision symbolique face à "une augmentation hallucinante des tarifs du gaz et demain de l'électricité", explique l'édile dieppois.

Les tarifs réglementés du gaz augmentent de 12,6 % dès le vendredi 1er octobre, tandis que les prix de l'électricité doivent grimper de 10 % l'année prochaine, selon l'Observatoire national de la précarité énergétique.

"Dire stop"

"Il est de notre responsabilité d'élus de dire stop, de nous opposer fermement, poursuit Nicolas Langlois. Même si l'État me dira que ce n'est pas dans les pouvoirs de police du maire, je conteste, c'est mon devoir." Le maire porte ainsi l'idée d'un "grand service public de l'énergie" alors que face aux fournisseurs nationaux actuels, un élu local ne peut intervenir.

Le Premier ministre, Jean Castex, s'exprime ce jeudi 30 septembre dans le journal de 20 heures de TF1 pour annoncer des mesures face à cette hausse des prix de l'énergie.