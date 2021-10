Normandie. Caen, Le Havre, Cherbourg… L'État soutient plusieurs projets de tram et bus

Le Premier ministre Jean Castex a défendu, mercredi 6 octobre, "les transports en commun, vecteurs de l'égalité républicaine", en annonçant les projets de tramways ou bus à haut niveau de service qui bénéficieront d'une enveloppe de 900 millions d'euros débloquée dans le cadre du plan de relance.

Sept villes normandes retenues

Le chef du gouvernement a dévoilé la liste des 162 projets, portés par 95 collectivités, retenus dans le cadre de l'appel à projets lancé au printemps. Parmi ces lauréats, en Normandie, figurent Le Havre et Caen pour des projets de tram, Cherbourg-en-Cotentin et Rouen pour des bus à haut niveau de service, Caen, Granville, Lisieux et Pontorson pour des pôles d'échanges multimodaux.

Les différents projets lauréats en France. - Gouvernement

Début septembre, le gouvernement avait indiqué débloquer une enveloppe de 400 millions d'euros supplémentaires pour le développement des transports en commun des collectivités de province, portant l'enveloppe globale à 900 millions d'euros, "le plus gros montant accordé dans l'histoire des appels à projets sur les transports collectifs en site propre", selon Matignon.

Au total, en France, 25 nouvelles lignes de tramway (168 km) et 74 nouvelles lignes de bus à haut niveau de service (852 km) doivent notamment voir le jour, le chef du gouvernement soulignant "un effet de levier important, pour des investissements (globaux) à hauteur de 9,9 milliards d'euros".

Avec AFP.