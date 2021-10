Cormelles-le-Royal. Nichoirs à chauves-souris, abris pour hérissons : Stellantis (ex-PSA) se met au vert

Devenue Stellantis en début d'année, après sa fusion avec le groupe Fiat Chrysler, l'ex-entreprise PSA installée à Cormelles-le-Royal se met au vert. "On est dans une industrie automobile, nous construisons des véhicules qui produisent du CO 2 , on produit en faisant du CO 2 , donc le PDG a souhaité que chaque usine ait un projet environnemental", explique Alain Muret, chef de service des services techniques. En 2019, différentes actions ont été établies : réduction de consommation d'eau, augmentation des énergies renouvelables, augmentation du taux de récupération des déchets, etc. Parmi les objectifs : augmenter la biodiversité.

Trois abris installés

pour les chauves-souris

Pour ce faire, une stagiaire en polytechnique est restée six mois afin de mettre en place différentes choses. "C'est difficile de mesurer la biodiversité. Le ministère de la Transition écologique a créé RENATU, cet indicateur sert à quantifier la biodiversité avec différentes catégories, comme la richesse en espèces, la forme des fleurs présentes, etc.", explique Lorena Nava, stagiaire dans l'entreprise de l'école polytechnique de Paris.

Par exemple, l'entreprise a mis en place un fauchage tardif. "Seulement 23 % de l'usine est perméable, ce qui empêche le cycle de l'eau et limite l'espace pour améliorer la biodiversité. Pour améliorer cela, on a commencé à perméabiliser un sol", en enlevant le béton installé. Trois abris pour chauves-souris ont aussi été installés sur les arbres présents dans le site. "On a fait une animation avec les employés pour qu'ils comprennent qu'elles ne vont pas empêcher la production, mais qu'au contraire c'est positif car elles vont manger les insectes." Les prochains projets sont de créer des abris pour hérissons, des nichoirs pour oiseaux ou encore des installations pour insectes.