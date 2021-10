Cadeaux. Gagnez vos deux jeux Nintendo Switch chaque jour cette semaine

Gagnez chaque matin, du lundi 11 au vendredi 15 octobre, vos deux jeux Nintendo Switch :

**1-2 Switch :

Ne regardez pas l'écran, regardez votre adversaire !

Détachez les Joy-Con de la console, donnez-en un à votre adversaire et… que la partie commence !

1-2 Switch est un jeu pour petits et grands ! Regardez votre adversaire dans les yeux et préparez-vous à découvrir les multiples fonctions des Joy-Con, comme les vibrations HD et le gyroscope.

**Super Mario Party :

Préparez-vous à vous lancer dans le plus amusant des jeux de plateau avec vos amis du royaume Champignon (plus de 20 personnages). Découvrez 80 mini-jeux inédits dans une multitude de modes de jeux pour jouer en famille, entre amis, même à l'autre bout du monde.

Pour vous inscrire, envoyez TO par SMS au 7 11 12 (2x65cts + prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque matin, du lundi 11 au vendredi 15 octobre, entre 8 heures et 8 h 30 avec Pierre et Marine dans Normandie Matin.