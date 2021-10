Ivre au volant, elle finit dans le terre-plein

Quelques vodkas-coca et un temps glacial : le cocktail idéal sur la route... Dimanche 5 février, vers 2h du matin, une femme originaire de Canteleu a perdu le contrôle de son véhicule, rue de la Libération, à l'angle avec l'avenue Jean Rondeaux. Sa voiture a terminé sa course sur le terre-plein centra. Arrivés sur place, les policiers ont découvert une conductrice bafouillant des propos incohérents et peinant à tenir sur ses jambes. Elle aurait avoué avoir bu plusieurs "vodka-coca". L'éthylomètre n'a pas menti : elle présentait une alcoolémie de 0,88 mg/L d'air expiré, soit plus de 1,6 g d'alcool par litre de sang.