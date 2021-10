Rouen: pic de pollution aux particules

"Il est observé ce jeudi un dépassement du seuil d'information et de recommandations aux personnes sensibles sur l'ensemble de la Haute-Normandie. Les particules en suspension (ou "poussières") aujourd'hui en cause sont de petites tailles", détaille Air Normand, particulièrement en alerte ces dernières semaines. La vague de froid favorise la pollution aux particules. "D'origine locale ou plus lointaine, (la) composition (des particules) peut être très variée : naturelle ou liée à l'activité humaine (chauffage, industrie, trafic, agriculture)". En Haute-Normandie, c'est à Rouen que la qualité de l'air est la moins bonne.



Le seuil d'information et de recommandation aux personnes sensibles est maintenue vendredi 10 février. "La pollution de l'air par les particules fines se poursuit. Le seuil d'information et de recommandations aux personnes sensibles risque d'être dépassé demain vendredi 10 février."

Plus d'informations et consignes de sécurité sur le site Internet d'Air Normand