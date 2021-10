Seine-Maritime. Pass sanitaire : la crainte d'une baisse de fréquentation pour les loisirs

Dès le jeudi 30 septembre, le pass sanitaire entre en vigueur pour les enfants âgés de 12 ans et 2 mois et jusqu'à 18 ans. Ils devront présenter leur QR code, comme les majeurs, pour accéder à tous les lieux où le pass sanitaire est obligatoire. C'est le cas au restaurant, pour faire du sport et surtout dans tous les lieux de loisirs en intérieur.

"On aura du public en moins"

Exemple du côté de Docks laser - We jump, dans le quartier de la préfecture à Rouen, où les salariés s'attendent à devoir rappeler la règle lors des réservations : "Nous allons prévenir, avant l'arrivée sur place, au moins les parents pour que les enfants aient bien le pass sanitaire, indique Sébastien Plihon, l'un des salariés de l'établissement. Surtout pour les formules anniversaire, pour savoir si tous les enfants l'ont bien, sinon on sera obligés de les refuser et là, ça va être compliqué."

Cette mise en place laisse craindre une baisse de la fréquentation : "Si les enfants ne sont pas vaccinés, on aura du public en moins, c'est sûr. Pour ce week-end, on a de la chance, on a beaucoup d'anniversaires en dessous de 12 ans." Pour autant, les salariés ont déjà l'expérience du pass sanitaire auprès des majeurs et "ça se passe très bien, on refuse une personne par semaine en moyenne", poursuit Sébastien Plihon.

Si des participants ne l'ont pas, l'établissement profite de la pharmacie située non loin et qui propose des tests antigéniques, permettant ainsi d'avoir un pass sanitaire en quelques minutes. Mais cette solution de dernière minute sera moins facile à recourir à compter du vendredi 15 octobre, puisque les tests deviendront payants.