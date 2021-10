Seine-Maritime. Au cinéma, le contrôle du pass sanitaire bien accueilli par le public

Le mercredi, c'est jour de sortie ciné mais c'est aussi, depuis mercredi 21 juillet, l'entrée en vigueur du pass sanitaire dans les lieux culturels. La mesure s'applique dans toutes les salles accueillant plus de 50 personnes. Il faut donc présenter son QR code attestant d'une vaccination complète ou d'un test Covid négatif de moins de 48 heures.

"Ça ne me gêne pas"

Au cinéma Gaumont du Grand-Quevilly, avant même de franchir les portes, les cinéphiles doivent présenter leur QR pass sanitaire, sur smartphone ou en version papier. Mickaël vient au cinéma trois à quatre fois par semaine et pour lui, ça ne pose pas de problème : "C'est pas une contrainte, il faut bien essayer de trouver des solutions donc moi ça ne me gêne pas plus que ça".

Même avis pour Stéphane, bien heureux de pouvoir retourner au cinéma depuis la réouverture il y a deux mois maintenant. "Déjà que j'ai été bloqué pendant presque plus d'un an pour aller au cinéma, c'est une des solutions pour pouvoir y aller alors je le fais", explique-t-il.

Période de rodage

Pour contrôler le pass sanitaire, c'est le directeur du Gaumont de Grand-Quevilly qui s'y est collé dès l'ouverture. L'occasion pour Arnaud Delalondre de roder l'organisation de ses équipes : "On sera un ou deux. Pour l'instant, on a un peu un point d'interrogation c'est de savoir si les gens vont répondre présent, indique-t-il. On n'a pas de désistement sur les préventes donc c'est déjà très positif. Maintenant on va voir si, dans la réalité, les gens valident leur billet."

Si ce matin, l'affluence est modérée, attention aux séances le soir ou le week-end. Il est conseillé de venir un peu en avance pour éviter de rater le début du film surtout que certaines sorties comme celle de Kaamelot attirent la foule.

Écoutez le reportage de Tendance Ouest :