Mode. "Pieds d'athlète ! C'est déjà ça..."

La rentrée scolaire, pour ceux qui ont cette chance, rime souvent avec nouvelles tennis. Mais même si vous n'avez plus l'âge du collège, rien n'empêche d'acheter de nouvelles chaussures. Il fait encore doux en octobre, mais pas le matin. Il est trop tôt pour porter des collants, donc des derbies, alors on se tourne vers les sportives !

Mais ce qui est fou, c'est qu'elles ne sont pas là pour faire bouche-trou quelques semaines, on les porte toute l'année ! Bon, bien que Calzedonia ait conçu un collant spécial, j'ai encore du mal avec l'association collants/tennis. Donc, la meilleure saison est bien la demie.

Cet automne, on peut porter une tennis - enfin deux... - classique, blanche, indémodable. Ou on peut lui préférer un modèle plus clinquant, brillant ou à paillettes, avec de nombreuses découpes et finitions pour montrer que la pièce forte de la tenue est la chaussure. C'est elle qui apporte le style !

Elle n'est pas là seulement pour courir après son bus ou dans le métro, non ! Elle nous suit toute la journée. Et ça "matche" !