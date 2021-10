Effet de serre géant à Val-de-Reuil avec Biotropica

Au XXIIIe siècle, des hippopotames s’ébroueront peut-être dans la Seine. Grâce au réchauffement climatique, on peut toujours rêver. En attendant, près de 300 espèces tropicales vont bientôt élire domicile à Val-de-Reuil. Nom du projet : Biotropica. Particularité : une serre de 6 000 m2 unique en France. De quoi donner un bon coup de fouet à un territoire, limitrophe de l’agglomération rouennaise, pas franchement prisé des touristes.

Rien ne prédestinait Anne et Thierry Jardin, les propriétaires du parc zoologique Cerza, près de Lisieux, à investir près de 8 millions d’euros dans ce coin de l’Eure. Jusqu’au jour où la communauté d’agglomération Seine-Eure et l’agence de développement Eure Expansion leur ont fait les yeux doux. Rapidement, plusieurs terrains furent présentés aux investisseurs. Sans succès. Et puis... “Ils nous ont proposé ce terrain un peu fou, avec une vue incroyable sur la Seine, et la présence d’une butte et d’un lac”, raconte Alain Le Héritte, directeur d’exploitation de Biotropica. Le coup de foudre. En octobre dernier, la première pierre était posée.

Ambiance de jungle

Proche de l’A13 et de Rouen, Biotropica a de sérieux atouts pour devenir un haut lieu touristique régional. Dans la serre géante, on annonce un condensé de biodiversité tropicale. “Nous miserons aussi sur quelques espèces curieuses, peu mises en valeur, comme certains scorpions ou batraciens”, détaille le directeur. Dehors, un parc proposera plus de 1 000 mètres de promenade au milieu des pélicans ou autres kangourous. Une mini-ferme et un restaurant complèteront le tableau. Biotropica, qui ouvrira ses portes en septembre, espère attirer 200 000 visiteurs par an d’ici à 2016.

Thomas Blachère

Perspective Alain Arnaud Architecte