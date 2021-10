Restaurant. Brassco, entre le fast-food et la brasserie

L'enseigne est facilement identifiable, juste en face de l'église Saint-Sever de Rouen, à l'immense gorille rouge qui trône devant la vitrine. Il surveille une petite terrasse et guette un intérieur moderne, fait de simples tables de bois façon fast-food avec, aux murs, des écrans qui diffusent des clips et une borne de commande à quelques pas du comptoir. Au premier abord, cela ressemble donc à un fast-food, puisque cela en reprend tous les codes : commande au comptoir et paiement à l'avance, pas ou peu de service à table… Mais l'enseigne va plus loin : "C'est un mélange entre la brasserie et le fast-food", explique Tagheda Noureddine, le responsable du deuxième restaurant de cette franchise après celui de Cergy, en région parisienne. "Il y en a pour tous les goûts", poursuit-il en détaillant le menu, plutôt fourni. Il peut notamment convenir aux adolescents, avec de la restauration rapide à petits prix, type burgers, tortillas ou burritos. Mais l'adresse convient aussi à une clientèle plus adulte, qui s'intéresse à la gamme de burgers "gourmet", davantage travaillés avec des produits frais et entièrement faits maison. De grands classiques de la brasserie sont aussi proposés, comme l'entrecôte, le pavé de saumon ou le fish and chips.

Des bubble waffle gourmandes

"Notre spécialité, c'est le poulet croustillant avec une sauce chili thaï sucrée salée", vante le gérant. Je choisis, lors de mon passage, une escalope de poulet gratinée, avec donc du poulet fumé et du fromage fondu au four, le tout accompagné de frites. L'ensemble est copieux et gourmand, définitivement rassasiant. Je tente quand même la bubble waffle, autre spécialité de la maison, avec de la chantilly, une boule de glace vanille, du chocolat et du spéculos pour le craquant. Plaisir coupable, mais très satisfaisant pour ce best-seller de l'après-midi, selon le gérant. À 18,60 euros, la note reste maîtrisée pour un repas simple et rapide.

Pratique. 12 place Saint-Sever. Tel. 02 35 71 97 27