Le Havre. Édouard Philippe lancera son parti en public au Carré des Docks

Ce ne sera ni un think tank, ni un mouvement. Samedi 9 octobre, au Carré des Docks du Havre, Edouard Philippe lancera bien "un nouveau parti politique". L'ancien Premier Ministre, redevenu maire en juin 2020, invite d'ailleurs "tous ceux qui aiment leur pays et croient en l'action politique" à le rejoindre, à condition de s'inscrire. "Vos idées, votre bonne volonté et votre enthousiasme sont les bienvenus !" est-il indiqué sur le carton d'invitation virtuel, partagé sur Twitter par son ami et proche conseiller à Matignon Gilles Boyer.

L'ancien Premier Ministre y indique qu'il entend prendre part à la "séquence politique intense qui s'annonce" avec les élections présidentielles et législatives. Pour l'Elysée, en 2022, il a déjà annoncé soutenir Emmanuel Macron - si toutefois l'actuel président de la République se présentait…

"Une France ancrée, conquérante et unie"

Mais "il faut voir loin pour faire bien" indique encore Édouard Philippe, dénonçant au passage "les polémiques stériles et les postures de court terme". "Notre pays doit se doter d'une stratégie, être porté par une vision pour que les prochaines générations puissent vivre sereinement dans une France prospère, libre et fidèle à elle-même" poursuit l'ancien premier ministre, qui prône "une France ancrée, conquérante et unie".

Ce temps politique sera précédé, la veille, de la République des Maires, un temps de réflexion et d'échanges d'élus Macron-compatibles, emmenés par le maire d'Angers, Christophe Béchu.