GP de Russie de F1: Hamilton craque et la relève brille en "qualifs"

Au départ dimanche à 15h00 locales (14h00 françaises/12h00 GMT), Norris -- qui offre à McLaren sa première pole depuis le Brésil en 2012 -- partagera la première ligne avec l'Espagnol Carlos Sainz Jr (Ferrari), 27 ans, qui ne s'était lui non plus jamais aussi bien qualifié.

Dans une configuration inhabituelle mais qui pourrait devenir la norme dans les prochaines années, la deuxième ligne revient aux Britanniques George Russell (Williams) et Lewis Hamilton (Mercedes), qui seront équipiers en 2022.

Le septuple champion du monde, dont la dernière position de pointe remonte à avant la trêve estivale, ne peut que déplorer une fin de séance brouillonne qui l'a vu heurter un muret à l'entrée de la voie des stands puis partir en tête-à-queue en piste.

Ca n'est certainement pas le mieux pour la confiance, mais l'important pour Hamilton est que son rival au championnat Max Verstappen (Red Bull), qui le devance de cinq points seulement, prendra son départ en dernière position sur la grille, pénalisé pour un changement de moteur.

Le pilote Mercedes aura aussi l'avantage de l'aspiration offerte par ses devanciers au bout de la première ligne droite, ce qui pourrait lui permettre de gagner des places dans le premier tour.

Le GP de Russie à Sotchi --où les Flèches d'argent sont invaincues-- n'a d'ailleurs été gagné depuis la pole position que deux fois sur sept, en 2014 et 2016.

Météo cataclysmique

Norris peut-il faire mentir la statistique lors de la 15e manche sur 22 en 2021 et offrir à McLaren une deuxième victoire consécutive (après celle de son équipier australien Daniel Ricciardo lors de la manche précédente en Italie) suivant neuf ans de disette ?

"Extrêmement heureux" et conscient que sa prochaine pole "n'est pas forcément pour tout de suite", le jeune Britannique reconnaît que Sotchi n'est pas le meilleur endroit pour en tirer les bénéfices. Mais sait-on jamais.

La météo de dimanche s'annonce plutôt clémente, avec un léger risque d'averses, selon les prévisions de Météo France pour la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Samedi, par contre, a longtemps été cataclysmique. La pluie, qui a commencé à tomber dans la nuit, s'est transformée en un intense orage dans la matinée, empêchant les essais libres 3 et la première course du week-end en Formule 2.

Les F1 ont été les premières à prendre la piste à l'heure prévue (15h00) sur un asphalte séchant.

Les pilotes n'ont pu chausser des pneus slicks que pendant la troisième et dernière partie des qualifications et ce sont les premiers à avoir fait ce pari -- Sainz, Norris et Russell -- qui en ont tiré avantage, avec plus de temps pour monter leurs gommes à la température idéale.

Tchaïkovski remplace l'hymne russe

Hamilton, retardé par son erreur dans les stands qui lui a valu un changement d'aileron avant en même temps que de pneumatiques, en a payé le prix.

L'Australien Daniel Ricciardo (McLaren) l'Espagnol Fernando Alonso (Alpine), le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), le Canadien Lance Stroll (Aston Martin), le Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) et le Français Esteban Ocon (Alpine) complètent le Top 10 des qualifications.

L'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) est 11e devant le deuxième Français Pierre Gasly (AlphaTauri).

Le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et le Canadien Nicholas Latifi (Williams) sont pénalisés pour les mêmes raisons que Verstappen.

Alors que la Russie a enregistré un nouveau record de morts quotidiennes dues au Covid-19 vendredi, la capacité des tribunes est réduite à 50%, soit 27.000 billets vendus chaque jour.

Il n'y a que chez les spectateurs et sur les monoplaces de l'écurie Haas que l'on verra les couleurs russes ce week-end en F1. Le drapeau et l'hymne national sont absents du protocole, le pays étant exclu des grandes compétitions sportives internationales après un immense scandale de dopage.

Avant le départ, c'est donc un extrait du premier concerto pour piano du compositeur russe Piotr Ilitch Tchaïkovski que l'on entendra, comme pendant les Jeux olympiques de Tokyo.