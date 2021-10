Manche. Dons d'organes : l'importance d'exprimer sa volonté

Les journées de sensibilisation sur le don d'organes et de tissus font leur retour en Normandie vendredi 24 et samedi 25 septembre. Ce sont les Dotis, deux jours d'informations et d'animation alors qu'en France, il y a pénurie. Il y a plus de patients en attente de greffe que de greffons. Il est donc primordial que les personnes expriment clairement leur volonté, à leurs proches principalement, d'être donneurs ou non. Il est aussi possible de l'exprimer sur papier libre. Pour ceux qui y sont opposés, il existe un registre national des refus sur le Net. Dans les deux cas, il est fondamental d'en informer ses proches, car la situation à l'hôpital en cas de décès est toujours un moment d'une grande brutalité et de profonde douleur.

Maxime Leclerc est médecin réanimateur et coordinateur pour le prélèvement, d'organes à l'hôpital Mémorial de Saint-Lô (Manche).

Dans ces situations brutales, une discussion est toujours engagée entre la famille et l'équipe de prélèvement.

Les équipes seront présentes à Saint-Lô, à Cherbourg, Granville, Avranches, Coutances, Bayeux (Calvados), Flers (Orne) et Alençon. Tout le programme des animations est à retrouver sur le site des Dotis.