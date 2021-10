Petit-Couronne : ils volaient du carburant

Il était 16h40, dimanche 12 février, lorsqu'un employé d'une société de transport basé à Petit-Couronne, sur la zone industrielle de la Voûte, a fait appel à police secours, après avoir aperçu grâce aux caméras de surveillance des individus qui volaient du carburant.

Les deux hommes, âgés de 21 et 17 ans, siphonnaient le réservoir d'un camion à l'aide d'un tuyau long d'un mètre cinquante. La brigade de police secours a croisé les deux individus, à bord d'un utilisaire, alors qu'elle se rendait sur les lieux. Les forces de l'ordre ont demandé au conducteur de s'arrêter et ont pu constater qu'une forte odeur de carburant se dégageait de l'habitacle lorsqu'il a baissé la vitre. Et de fait, à bord du véhicule, les policiers ont retrouvé sept bidons de 20 litres, pleins de carburant. Les deux individus ont d'abord affirmé l'avoir acheté dans une entreprise sans donner plus de précisions. Ils ont tous les deux été interpellés.