Près de Rouen. Enfant tué par un chauffard : deux ados mis en examen

Deux mineurs de 16 et 17 ans ont été mis en examen dans le cadre de l'enquête sur la mort mardi d'un enfant syrien de cinq ans dans un accident de circulation à Saint-Étienne-du-Rouvray, a-t-on appris jeudi 23 septembre auprès du parquet de Rouen.

"Les deux mineurs ont été présentés au juge d'instruction. Ils ont été mis en examen, le chauffeur pour homicide involontaire, aggravé par le défaut de permis de conduire et le délit de fuite, et le passager pour complicité de délit de fuite et non assistance à personne en danger", a indiqué à l'AFP le procureur de la République de Rouen, Frédéric Teillet.

Le parquet avait requis le placement sous contrôle judiciaire du passager et la détention provisoire du conducteur. "Le passager a effectivement été placé sous contrôle judiciaire. Le conducteur a demandé un délai pour préparer sa défense et a été incarcéré par le Juge des libertés (JLD) dans l'attente du débat contradictoire prévu mardi prochain", a ajouté le procureur.

À la suite de l'accident mortel, environ 70 personnes s'étaient rassemblées à Saint-Étienne-du-Rouvray mardi soir.

Avec AFP