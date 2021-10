Près de Rouen. Enfant tué par un chauffard : deux suspects en garde à vue

C'est l'enquête auprès des nombreux témoins et sur les réseaux sociaux qui a permis d'identifier les suspects. Deux hommes, "un jeune majeur et un mineur de 17 ans", ont été interpellés et placés en garde à vue au petit matin, mercredi 22 septembre, développe la police.

Les suites de l'enquête, et notamment l'exploitation de la vidéosurveillance, doivent permettre de confirmer que l'un d'eux était bien au volant de la voiture qui a renversé et tué un enfant de 5 ans, mardi 21 septembre vers 20 h 15, à Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen. Le drame s'est passé au carrefour entre la rue Henri-Wallon et la rue des Alpes. L'enfant précédait son père pour traverser la route juste devant une voiture arrêtée à un feu rouge.

Le chauffard a doublé cette voiture par la droite et a renversé l'enfant qui a été projeté à une dizaine de mètres avant de prendre la fuite.