Rouen : une crèche va faire revivre la caserne Pélissier

L’ancienne caserne Pélissier n’est plus. Sur ce terrain, vendu par la Ville Rouen à la Matmut, un immeuble de quatre étages devrait bientôt sortir de terre. En tout, 62 logements y prendront place, ainsi qu’une nouvelle crèche municipale. La municipalité va en effet racheter cette partie de l’immeuble afin de l’aménager à sa guise.

Pratique et fonctionnel

La crèche, qui prendra place au rez-de-chaussée de ce nouveau bâtiment, s’étendra sur près de 1 040 m2. Ce nouveau lieu de garde aura une capacité de 60 places. “Ce sera une structure multi-accueil”, souligne Christine Argelès, maire-adjointe de Rouen, en charge de la petite enfance et de la jeunesse. “Sa création répond à un réel besoin, la population et les naissances étant en augmentation sur la rive gauche.” En effet, l’établissement comptera 45 places de crèche collective, mais également 15 places de halte garderie.

Chacune des trois sections - bébé, moyen et grand - bénéficiera de deux dortoirs, plus petits et donc plus calmes. La future crèche comprendra, entre autre, des salles d’activité, de jeux d’eaux ou encore une salle dédiée à la lecture de contes, ouverte sur le jardin. “Il y aura au total 540 m2 d’espaces extérieurs où les enfants pourront évoluer, répartis entre des espaces végétalisés et une aire de jeu.”

Pour concevoir l’aménagement de ces nouveaux locaux, un groupe de travail rassemblant les différentes catégories de personnel de la Ville s’est réuni. “Nous voulions que ces lieux soient le plus pratiques et fonctionnels possible pour ceux qui y travailleront”, affirme Christine Argelès. Les travaux sont sur le point de commencer, pour une ouverture prévue à la rentrée 2013. Leur coût : 2,8 millions d’euros.

