Handball (Coupe de France). Rajeunis, les Vikings de Caen éliminent Angers

Trois jours après un derby logiquement perdu à Cherbourg (31-29), les joueurs de Roch Bedos ouvraient leur campagne de Coupe de France. Malgré l'absence et la mise au repos de plusieurs cadres (Muyembo, Lakbi, Slassi et Santos), Caen a su être patient pour punir Angers dans les fins de périodes (27-24). Caen se qualifie ainsi pour le deuxième tour et peut savourer sa première victoire de la saison.

Le match

Qu'elle fait du bien cette victoire ! Les Caennais ont pourtant subi l'agressivité des visiteurs dès l'entame de match (3-6, 11'). Dans la nouvelle salle Saint-Jean-Eudes, les Vikings se sont remis petit à petit dans le droit chemin avec Maxime Langevin en artilleur (7-9, 20'). À leur tour, ils ont fait preuve d'une forte solidité défensive, ce qui leur a permis de punir les erreurs angevines avec Alexian Trottet, et même de prendre l'avantage juste avant la pause, d'un petit but (12-11, 30').

Des Vikings consciencieux

Après la pause, les visiteurs ont réitéré le scénario de la première période et ont ainsi pu reprendre l'avantage (16-18, 40'). Pour autant, sans jamais s'affoler, les Caennais sont restés au contact. Ils se sont offerts des positions de tir favorables pour recoller au score (20-21, 51'). C'est alors que Justin Portat a fait le show dans la cage caennaise (Santos souffre d'une douleur à la cheville). Auteur de cinq arrêts en 6 minutes, il a montré la voie aux locaux pour faire la différence. Ce qu'ils sont arrivés à faire, en se donnant deux buts d'avance (24-22, 57'). Angers a alors dû jouer son va-tout, mais les Vikings les ont alors punis grâce à Laurent Lagier et Alexian Trottet (27-24, 60'). Ce dernier a même terminé meilleur buteur de la rencontre avec six réalisations.

La réaction

Réaction de Roch Bedos après la première victoire Caennaise de la saison Impossible de lire le son.

La fiche

Caen - Angers : 27-24 (mi-temps : 12-11). 250 spectateurs.

Caen : Silva, Allais 4, Langevin 5, Mancelle 3, Creteau 3, Lagier 3, Guillard, Le Merle, Trottet 6, Deschamps 3, Bourguiba. Gardiens : Adam, Santos de Lima, Portat 16 arrêts. Entr. : Roch Bedos.

Angers : Journeault 1, Lemarie, Anastasovski, Labrada, Abily 3, Ioannou 3, Limousin 2, Sesic 3, Huesmann 3, Oliveira, Bonilauri 5, Corneil 3, Pelechenko 1. Gardiens : Rizzi 4 arrêts, Aly 8 arrêts. Entr. : Guillaume Dupin.

Prochain rendez-vous

Retour au championnat pour les Vikings, qui iront jouer en Alsace, à Sélestat, ce vendredi 24 septembre à 20 h 30.